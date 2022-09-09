Викрито рецидивіста-агента РФ, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, - СБУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
Як зазначається, за вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тис. грн.
Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство.
"У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах. Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ", - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.