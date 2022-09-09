Викрито рецидивіста-агента РФ, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, - СБУ

На Херсонщині нейтралізовано російського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, за вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у розмірі 30 тис. грн.



Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство.



"У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах. Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ", - ідеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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