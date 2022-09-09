Новини • Війна

Передсмертна записка окупанта із "ЛНР" Тарасенка: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО

30 33078
Передсмертна записка окупанта із "ЛНР" Тарасенка: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО
Російські найманці, які воювали в складі так званої "ЛНР", скаржаться, що з них Росія зробила гарматне м’ясо.

Про це йдеться у передсмертній записці бійця т.зв. "ЛНР" із смт Калініне Луганської області Тарасенка В.В., яка була знайдена розвідкою батальйону спецпризначення "Дике поле" Бригади Богуна поблизу Балаклеї. Записку поширив у фейсбуці пресофіцер бригади Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ. 

"У листі, адресованому його дружині, він нарікає, що росіяни зробили з них гарматне м‘ясо, залишивши без зброї, засобів особистого захисту і боєкомплекта. "Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать і летом щас бы на море:))" (орфографію збережено)", - зазначає Березовець.

Передсмертна записка окупанта із ЛНР Тарасенка: Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Типовий коцап
    Получив своїми ж лаптями по пиці, почав нити - та ну її таку війну
    Воно раділо, коли наших вбивали та захоплювали землі.
    Статус переможеного лайна йому не подобається.
  • аспм мпри
    Мастер-класс по переобуванию в воздухе от петушария
  • piter piter
    Лучше бы папа имел мозги, чем был спортсменом...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини