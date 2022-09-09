Передсмертна записка окупанта із "ЛНР" Тарасенка: "Нас бросили, как пушечное мясо, без оружия. Плохо умирать, летом щас бы на море". ФОТО
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Російські найманці, які воювали в складі так званої "ЛНР", скаржаться, що з них Росія зробила гарматне м’ясо.
Про це йдеться у передсмертній записці бійця т.зв. "ЛНР" із смт Калініне Луганської області Тарасенка В.В., яка була знайдена розвідкою батальйону спецпризначення "Дике поле" Бригади Богуна поблизу Балаклеї. Записку поширив у фейсбуці пресофіцер бригади Тарас Березовець, інформує Цензор.НЕТ.
"У листі, адресованому його дружині, він нарікає, що росіяни зробили з них гарматне м‘ясо, залишивши без зброї, засобів особистого захисту і боєкомплекта. "Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать і летом щас бы на море:))" (орфографію збережено)", - зазначає Березовець.