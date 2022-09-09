В Україні створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде у світі, - Повітряні сили

Українська система протиповітряної оборони - унікальна, такої немає ніде у світі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми фактично створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде у світі. Ми воюємо старими радянськими засобами, використовуючи різноманітні тактичні прийоми. Розробили систему оповіщень. Протидіємо ракетам завдяки ЗРК, винищувачам і плюс ПЗРК - по всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами, які теж мають реагувати та перехоплювати ракети. Є візуальні пости спостереження", - повідомив він.

Речник додав, що українську ППО необхідно укріплювати сучасним озброєнням. Найближчим часом Україна отримає важкі комплекси від західних партнерів, та цього поки що замало, сказав Ігнат.

"Що треба робити? Посилювати нашу систему ППО новими сучасними засобами, які йдуть нам на озброєння. Це, зокрема, NASAMS та IRIS-T. Але, на жаль, тієї кількості, яку нам поки планують передати, буде мало. Хоча це буде перший крок, коли партнери передадуть нам важкі комплекси ППО західного зразка", - підкреслив Ігнат.

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