Економіка впала на 37,2% порівняно з минулим роком, - Держстат

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2022 року. Економіка впала на 37,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на дані Держстату.

В порівнянні з I кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактора) падіння становить 19,1%.

За оцінкою Держстату, ВВП I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%.

Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим у липні, економіка України скоротиться на третину в 2022 році і лише частково нівелює втрати в 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, в 2024 році - на 4,9%.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в 2022 році на 33,2%.

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Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння економіки України у 2022 році на 40%.