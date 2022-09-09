Херсонському депутату-зраднику Ігорю Семенчеву-старшому повідомлено про підозру
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться , ймовірно, про Ігоря Семенчева-старшого, депутата Херсонської міської ради, який представляв уже неіснуючий "Блок Володимира Сальдо".
"Слідством встановлено, що підозрюваний, у червні 2022 року в умовах воєнного стану, прийняв пропозицію представників збройних сил російської федерації та був проголошений заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон, створеної на тимчасово окупованій території", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, раніше окружна прокуратура повідомила про підозру сину вказаного депутата, який також є депутатом Херсонської міської ради, за фактом співпраці з державою-агресором, а також організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами ДЗНД СБ України.