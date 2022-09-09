На звільнені території Харківщини будуть направлені підрозділи поліції та ДСНС

На звільнені території Харківської області будуть направлені підрозділи поліції та ДСНС. Першочерговим завданням є забезпечення гуманітарних потреб для місцевого населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МВС Дениса Монастирського під час брифінгу, якого цитує "Суспільне".

Він наголосив, що світло в дуже багатьох населених пунктах тривалий час відсутнє, відсутнє тепло, будь-які умови для життя. Тому найперше: забезпечення гуманітарного вантажу.

"Можливість логістики, доїзду, це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з Національною поліцією. Друге - це повернення правоохоронної системи і забезпечення цих сіл, які будуть або вже деокуповані", - заявив Монастирський.

За його словами, будуть призначені, на деокупованих територіях окремі керівники військових адміністрацій, які відповідатимуть за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишалися всі ці довгі місяці на окупованих територіях.

"Чітко визначили з органами Національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок у цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова №1, щоб повернулося життя в цей населений пункт. Забезпечити електроенергію, розмінування об'єктів інфраструктури, для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду", - зазначив Монастирський.

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