Air Moldova відновлює польоти в Росію

Молдовська авіакомпанія Air Moldova заявила, що відновлює з 1 жовтня польоти до Москви нібито на прохання пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Air Moldova.

"Це рішення є результатом численних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають в РФ і бажають повернутися додому. При цьому рішення про відновлення польотів пов'язане з проханнями пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії і після припинення польотів у лютому", - зазначається в повідомленні.

Зауважимо, що з кінця лютого молдавські авіакомпанії припинили польоти в російські міста і не відновили рейси в цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

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