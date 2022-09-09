Air Moldova відновлює польоти в Росію
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Молдовська авіакомпанія Air Moldova заявила, що відновлює з 1 жовтня польоти до Москви нібито на прохання пасажирів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Air Moldova.
"Це рішення є результатом численних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають в РФ і бажають повернутися додому. При цьому рішення про відновлення польотів пов'язане з проханнями пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії і після припинення польотів у лютому", - зазначається в повідомленні.
Зауважимо, що з кінця лютого молдавські авіакомпанії припинили польоти в російські міста і не відновили рейси в цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.