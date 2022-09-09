Україна вимагатиме щонайменше 300 млрд доларів репарацій від РФ

Ця сума відповідає активам Банку Росії, які заморожені внаслідок санкцій у країнах G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, на Генеральній Асамблеї ООН Україна буде домагатися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною", – зазначив Малюська.

Зазначається, що втрати, які були завдані Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення, є значно вищими. Проте згадана сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, які є заморожені внаслідок санкцій. Малюська вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів. Також, за словами міністра, інформацію про російські активи ще має надати Німеччина.

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