Окупанти перенесли запланований на 11 вересня псевдореферендум на кілька місяців, - мер Мелітополя Федоров
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Весь світ чув, що 11 вересня в "єдиний день голосування" рашисти будуть проводити фейковий референдум на території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Цього не вдалося. Референдуму не буде", - сказав Федоров.
Він нагадав, що окупанти намагалися провести його наприкінці серпня. Для цього було організовано поквартирне опитування, аби зрозуміти, яка підтримка Російської Федерації є з боку цивільного населення.
"Сьогодні вони чітко побачили, що є менше ніж 10%, які взагалі погодилися брати участь у цьому фейковому референдумі... Сьогодні вони перенесли цей фейк (псевдореферендум. - Ред.) на кілька місяців", - додав Федоров.