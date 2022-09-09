Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти перенесли запланований на 11 вересня псевдореферендум на кілька місяців, - мер Мелітополя Федоров

2 14417
Окупанти перенесли запланований на 11 вересня псевдореферендум на кілька місяців, - мер Мелітополя Федоров
Окупанти побачили, що у псевдореферендумі згодні брати участь менш як 10% населення тимчасово окупованого Мелітополя, тому його проведення перенесено на кілька місяців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Весь світ чув, що 11 вересня в "єдиний день голосування" рашисти будуть проводити фейковий референдум на території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Цього не вдалося. Референдуму не буде", - сказав Федоров.

Він нагадав, що окупанти намагалися провести його наприкінці серпня. Для цього було організовано поквартирне опитування, аби зрозуміти, яка підтримка Російської Федерації є з боку цивільного населення.

"Сьогодні вони чітко побачили, що є менше ніж 10%, які взагалі погодилися брати участь у цьому фейковому референдумі... Сьогодні вони перенесли цей фейк (псевдореферендум. - Ред.) на кілька місяців", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть переформатувати "референдум" на "соціологічне опитування", - мер Мелітополя Федоров

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Кстати, "референдум" неплохая такая отмазка дать "жест доброй воли". Мол, по результатам "референдума" жители Украины хотят жить в Украине, поэтому хло выводит войска.
  • Бенина Мама
    Через несколько месяцев будут уже референдумы в Кенигсберге и на Курилах.
  • Muron
    «Всё идёт по пла́ну»
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини