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ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи "Захід" генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового. ВІДЕО+ФОТО

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Полоненим у формі підполковника може бути командувач російської групи "Захід" генерал-лейтенант армії РФ Андрій Сичовий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець на своїй сторінці в соцмережах. Чоловік у формі полковника потрапив у полон на Харківщині 6 вересня.

Офіційно інформацію про взяття Сичового в полон поки не підтверджено.

ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи Захід генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового 01

ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи Захід генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового 02

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Топ коментарі

  • Muron
    Сам себе понизив у званні сцикливий кацап
  • Маркиз
  • Muron
    Андрій Іванович Сичовий (нар.. 16 травня 1969, ст. Троїцька, Кримський район, Краснодарський край, РРФСР, СРСР) .
    Прізвище мав його предок-козак "Січовий"

    А нащадок став сцикливим "Андрій СЕчовий".

    СЕЧА (лат. urina) - біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин.
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