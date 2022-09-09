ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи "Захід" генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового. ВІДЕО+ФОТО
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Полоненим у формі підполковника може бути командувач російської групи "Захід" генерал-лейтенант армії РФ Андрій Сичовий.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець на своїй сторінці в соцмережах. Чоловік у формі полковника потрапив у полон на Харківщині 6 вересня.
Офіційно інформацію про взяття Сичового в полон поки не підтверджено.