Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Путін не бажає здаватися, мета РФ усе ще полягає в тому, щоб знищити Україну, - МЗС Австрії

7 26538
Путін не бажає здаватися, мета РФ усе ще полягає в тому, щоб знищити Україну, - МЗС Австрії
Австрія готова підтримувати мирні переговори для припинення війни в Україні. Але цього зараз ми не бачимо, глава Кремля Володимир Путін не відмовився від своїх намірів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу МЗС Австрії Александера Шалленберга в інтерв'ю Wiener Zeitung.

"Звичайно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього немає ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну", - заявив Шалленберг.

Також читайте: Австрія погодилася допомогти з відбудовою Київщини, - Ніколенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Вот именно, поэтому посреднические услуги Австрии в данном случае абсолютно не нужны. А вот оружие и боеприпасы да
  • Алекс Скела
    Любопытно: питуна грохнут ближники или он с собой покончит?
  • Гуренко Игорь
    Мета Росії, схоже, полягає в тому, щоб знищити Росію...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини