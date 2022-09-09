Майже 4 місяці авіація ворога не залітає в наш повітряний простір, - речник Повітряних сил Ігнат

Майже чотири місяці авіація Російської Федерації не залітає в повітряний простір України, бо відчуває загрозу.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже майже чотири місяці ворог не залітає в наш повітряний простір - він змінив тактику. Вони зрозуміли, що несуть серйозні втрати на території нашої держави. Як би вони не розповідали в своїх пропагандистських сюжетах, ППО в Україні є. А ППО - це не лише зенітні ракетні комплекси, а й, зокрема, бойова авіація, винищувачі", - сказав Ігнат.

Речник підкреслив, що ворог відчуває загрозу з боку української ППО. Проте щодня застосовує безпілотники для ведення розвідки.

"Україну посилено засобами протиповітряної оборони малого радіусу дії, мова йде про ПЗРК різних типів як радянського, так і закордонного виробництва. Ці засоби ППО мають дальністю від 4,5-7 кілометрів. Тому ворог відчув загрозу для своєї авіації і вирішив не залітати на територію, підконтрольну нашим силам ППО. Ворог застосовує безпілотники, які можуть залітати навіть вглиб нашої країни і проводити розвідку. Їх чимало збивають щодня. Ворожа авіація працює ближче до переднього краю, де завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях військ, техніки", - сказав він.

Також речник Повітряних сил з посиланням на інформацію ГУР повідомив, що у Росії лишилося 40% крилатих ракет та до 25% "Іскандерів".

"За даними нашого Головного управління розвідки, у росіян лишилося 40% крилатих ракет, а "Іскандерів" - 20-25%. У будь-якому випадку ця зброя в них залишається. Адже не може держава-агресор, якій нібито загрожують з усіх сторін, залишитися без цих ракет. До того ж, "Калібри" та "Іскандери" можуть нести тактичну ядерну зброю. Вони не можуть все випустити по Україні і залишитися ні з чим", - сказав речник.

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Він додав, що Росія неодноразово застосовувала проти України ракети "Кинджал". Але скільки саме разів - невідомо, бо інформація відрізняється. За одними джерелами - тричі, за іншими - 10-15 разів.