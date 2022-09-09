Зрадник Царьов закликає розстрілювати російських командувачів за контрнаступ ЗСУ: "Я бы расстреливал в исподнем"

Колишній нардеп ВР Олег Царьов закликає відповісти на контрнаступ ЗСУ розстрілами російських воєначальників та відповідальних за погане забезпечення армії РФ.

Про це Царьов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Причём я бы расстреливал в исподнем, как расстреливали во время Гражданской войны. Одежду берегли. Вывели к Кремлевской стене и расстреляли в исподнем хоть кого-нибудь. Мне кажется, что в исподнем — это очень важная деталь", - міркує він.

"Поставити до стінки" Царьов мріє тих, хто ставить у російську зброю дешеві китайські мікросхеми, краде гроші на закупівлях або не здатен запобігти контрнаступу ЗСУ.

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"И если кто-нибудь скажет мне, что сейчас не те времена, чтобы использовать такие методы, то тоже позвольте с этим не согласиться. Сейчас как раз те времена", - вважає екснардеп ВР.