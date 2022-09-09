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Білоруські війська мають обмежені наступальні можливості, малоймовірно, що вони перекинуть свої сили в Україну, - британська розвідка

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Білоруські війська мають обмежені наступальні можливості, малоймовірно, що вони перекинуть свої сили в Україну, - британська розвідка
Білоруська армія почала військові навчання на кордоні з Україною. Однак її безпосередня участь у війні Росії проти України малоймовірна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, військові Білорусі, північного сусіда України, 8 вересня розпочали планові навчання з повернення території, захопленої "силами противника", та гарантування безпеки своїх кордонів. Навчання триватимуть до 14 вересня 2022 року.

За даними британської розвідки, навчання проводитимуться поблизу Бреста недалеко від польського кордону, навколо білоруської столиці Мінська і в північно-східному районі Вітебська.

"Хоча використання Росією білоруської території зіграло важливу роль у невдалому наступі Росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невелика ймовірність того, що вони перекинуть свої сили в Україну", - вважають у Міноборони Британії.

У відомстві також зазначають малу ймовірність, "що ці навчання є ознакою підготовки до безпосередньої участі Білорусі у війні в Україні".

Також дивіться: У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть "звільнення захоплених територій". ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Мы уже обожглись в феврале на различных прогнозах и своих мутках-шмутках с картофельным фюрером. Поэтому Киев, Житомирская, Ровенская области и Волынь должны быть готовы к повторному масштабному вторжению, а также действиям ССО противника
  • FT FT
    Вся стратегия Бульбофюрера зависит от успехов рашистов на фронтах. Если рашисты и дальше будут получать ******** то Бульбофюрер усрется но не пойдет в наступление. Потому что он понимает что если его лукашистов разобьют то его уже никто не защитит.
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Британці не попеклись, все було як вони прогнозували.
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