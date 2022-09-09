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Шольц, Байден та Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

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Шольц, Байден та Столтенберг обговорили подальшу підтримку України
Керівники ФРН, США, низки інших країн, а також НАТО обговорили подальшу підтримку України.

Про відповідну розмову поінформував журналістів речник федерального уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц обмінявся думками щодо військової, гуманітарної та економічної ситуації в Україні під час відеоконференції з президентом США Джо Байденом та главами держав і урядів європейських і трансатлантичних партнерів, а також генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, зазначив речник.

За його словами, "федеральний канцлер домовився з європейськими та трансатлантичними партнерами продовжувати фінансово-економічну та військову підтримку України у зв’язку з російською загарбницькою війною та ефективно зменшувати наслідки російської агресії, наприклад, щодо світових поставок продовольства та цін на енергоносії, завдяки спільним зусиллям разом із зустріччю міжнародних партнерів".

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Топ коментарі

  • drowsy_cat
    Та, не переймайтеся публічними висловлюваннями Шольца. Германія допомагає.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Помогает. И очень хорошо, что Мельника погнали с поста посла в Германии, ведь своими заявлениями он делал все для того, чтобы усложнить и затянуть процесс предоставления помощи.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Поки наші війська заходять у Куп'янськ, русня нічого не підозрює😁
    Працюємо💪🇺🇦
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