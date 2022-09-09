Активи підприємства вартістю 3,6 млн грн, кінцевим бенефіціаром якого є громадянин РФ, передано до АРМА

За клопотаннями прокурорів Донецької обласної прокуратури заарештовано і передано до АРМА корпоративні права і майно суб’єкта господарювання, кінцевим бенефіціаром якого є громадянин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генерального прокурора України.

Як зазначається, загальна вартість переданих активів становить понад 3,6 млн грн.



За даними слідства, службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, що займається виробництвом керамічної продукції у м. Слов’янську, викрито у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).



Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань НП України в Донецькій області.

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