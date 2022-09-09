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Україна поверне території і сама вирішить, як завершиться війна, - Блінкен

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Україна поверне території і сама вирішить, як завершиться війна, - Блінкен
Саме від України залежить, яким чином завершиться війна з РФ. Усі захоплені ворогом території мають бути повернуті.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав журналістам на зворотньому шляху з Києва до Брюсселя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Блінкен заявив, що Україна планує завершити війну дипломатично, однак для цього необхідні дві сторони для переговорів. Тим часом Росія не проявляє жодних ознак зацікавленості в цьому.

"Вони мають визначити, на яких умовах вони захочуть взаємодіяти та займатися дипломатією. Президент Зеленський дуже чітко заявив, що коли це закінчиться, це закінчиться дипломатією, але для серйозної дипломатії потрібні двоє. А одного з цих двох немає і немає жодних ознак, що він з'явиться, і йдеться про Росію", - заявив Блінкен.

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Державний секретар США зауважив, що суверенітет й незалежність України повинні бути підтвердженні поверненням усіх окупованих територій. Водночас голові Кремля Володимиру Путіну вже ніколи не вдасться переконати когось у тому, що Україна нібито "не є самостійною країною і належить Росії".

"Цю гру вже закінчено. Путін тут програв", - додав Блінкен.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949


    Alex Petrov

    @Punisher_Cat

    ·

    4m

    Посмотрел на карту и офигел! Практически по учебнику бокса. Показали, вернее обозначили удар в голову (военная активность на Херсонском направлении), а как только противник поднял руки закрывая чердак, мгновенно нанесли удар в печень…
  • andriy niki1
    Швидкість закінчення війни залежить від швикості, кількості і якості поставок зброї, а бажання набити іпало кацапам у нас з надлишком
  • Kare Resa
    Ни какие переговоры с Путиным, который убивал украинцев, женщин, детей, бомбил их города, в принципе не возможны. Это война и Украина как победитель вместе с ее союзниками будет решать судьбу России и будут судить военного преступника Путина. Будет капитуляция России, запретят российскую армию, возможно Россию разделят на сферы влиянии (как Германию в 1945г.). Эти части будут контролировать Украина, США, Англия, Германия, Польша и т.д. Будет пересмотрена территория России. Кубань отойдет Украине, Дальний Восток Японии и т.д. То есть в нынешних границах Россия уже не будет.
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