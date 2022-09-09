Україна поверне території і сама вирішить, як завершиться війна, - Блінкен

Саме від України залежить, яким чином завершиться війна з РФ. Усі захоплені ворогом території мають бути повернуті.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав журналістам на зворотньому шляху з Києва до Брюсселя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Блінкен заявив, що Україна планує завершити війну дипломатично, однак для цього необхідні дві сторони для переговорів. Тим часом Росія не проявляє жодних ознак зацікавленості в цьому.

"Вони мають визначити, на яких умовах вони захочуть взаємодіяти та займатися дипломатією. Президент Зеленський дуже чітко заявив, що коли це закінчиться, це закінчиться дипломатією, але для серйозної дипломатії потрібні двоє. А одного з цих двох немає і немає жодних ознак, що він з'явиться, і йдеться про Росію", - заявив Блінкен.

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Державний секретар США зауважив, що суверенітет й незалежність України повинні бути підтвердженні поверненням усіх окупованих територій. Водночас голові Кремля Володимиру Путіну вже ніколи не вдасться переконати когось у тому, що Україна нібито "не є самостійною країною і належить Росії".

"Цю гру вже закінчено. Путін тут програв", - додав Блінкен.