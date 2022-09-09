Окупанти обстрілюють центр Харкова із РСЗВ. Є влучання у житлові будинки. Щонайменше 10 поранених, троє із них - діти (оновлено)
Про це пише у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці", - інформує він.
За словами Терехова, про постраждалих інформація уточнюється.
Пізніше Терехов зазначив, що є влучання у приватні будинки, у деяких із них пожежі.
"Також прильоти у дитячий будинок творчості та школу, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста", - зазначає він.
За словами очільника міста, наразі відомо про 10 поранених, троє з яких - діти.
"Ворог обстрілює центр Харкова із РСЗВ. Є влучання в житлові будинки та інші споруди. Станом на зараз відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби. Максимально залишайтеся в укриттях", - зазначив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.