Окупанти обстрілюють центр Харкова із РСЗВ. Є влучання у житлові будинки. Щонайменше 10 поранених, троє із них - діти (оновлено)

Окупанти обстрілюють Харків із РСЗВ.

Про це пише у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці", - інформує він.

За словами Терехова, про постраждалих інформація уточнюється.

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Пізніше Терехов зазначив, що є влучання у приватні будинки, у деяких із них пожежі.

"Також прильоти у дитячий будинок творчості та школу, в об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста", - зазначає він.

За словами очільника міста, наразі відомо про 10 поранених, троє з яких - діти.

"Ворог обстрілює центр Харкова із РСЗВ. Є влучання в житлові будинки та інші споруди. Станом на зараз відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби. Максимально залишайтеся в укриттях", - зазначив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.