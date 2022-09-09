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Українських полонених катують у Росії та на окупованих нею територіях, - ООН

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Українських полонених катують у Росії та на окупованих нею територіях, - ООН
Росія не дає доступу до українських військовополонених, які перебувають на її території або на окупованих нею українських територіях.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на пресконференції у Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У зв'язку з цим "ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", що воюють на боці Росії, сказала Богнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З російського полону вдалося повернути майже 600 людей, - керівник Національного інформбюро Смирнов

Топ коментарі

  • Amber
    Президент Зеленський, ви наказали захистникам Маріуполя здатись. Вони виконали наказ.

    Ви зобов'язані повернути їх додому.

    Міняйте генерала армії РФ на всіх вцілілих .

    Чи у Єрмака або Татарова інші плани ??😠
  • 18c49ed2
    Боневтик, герои Азовстали выполнили твой прямой приказ и сдались в плен. Ты обещал, ты давал гарантии их возвращения. У тебя сейчас есть генерал орков, у тебя есть шанс сдержать слово, вспомнить наконец о героях и вернуть их.
  • 18c49ed2
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