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Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам українських полонених

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Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам українських полонених
Мінреінтеграції перерахувало 5,3 млн грн родинам незаконно ув’язнених Росією українських громадян. Ще 3,4 млн грн надійшли українцям, які вже звільнені з російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначається, 53 сім’ї політв’язнів Російської Федерації отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Таку ж одноразову грошову допомогу отримали 34 колишніх полонених. Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.

Вказана допомога надаватиметься й іншим українським громадянам, яких звільнили з полону, та родичам тих, хто незаконно утримується РФ.

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Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн грн родинам українських громадян, яких Росія незаконно тримає за ґратами. Ще 6,7 млн грн отримали українці, яких звільнили з полону окупантів.

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