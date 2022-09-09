Німеччина анонсувала передачу Україні 16 машин BIBER і 10 танків Gepard
Про це сказав журналістам у Берліні представник пресслужби Міноборони ФРН Давід Гельмбольд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Гепарди" багато років не стоять на озброєнні Бундесверу, це означає, що нема потреби заміняти їх, вони надаватимуться з запасів промисловості", - сказав Гельмбольд.
Водночас він не конкретизував, коли ця техніка буде передана ЗСУ.
Коментуючи можливість оснащення цих машин, він зазначив, що є різні можливості та системи, наприклад, встановити на них обладнання ППО або інше. Конкретні питання будуть обговорені в межах НАТО зі союзниками, зауважив Гельмбольд.
Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт за результатами зустрічі на авіабазі в Рамштайні заявила, що "друга партія зенітних танків Gepard буде поставлена незабаром". Крім того, за її словами, невдовзі має бути поставлений і мостоукладальний танк Biber.
Міністр також зазначила, що Німеччина передасть Україні "зимовий пакет": електрогенератори, термоодяг, їжу та польове спорядження.
Згідно зі списком "Військова допомога Україні" на сайті німецького уряду, ФРН планує поставити Україні 16 броньованих мостоукладальних машин BIBER і 10 зенітних танків GEPARD, а також близько 6000 боєприпасів до них.