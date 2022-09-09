Путін через звільнення ЗСУ Балаклії збирає Раду безпеки

У п’ятницю, 9 вересня, Володимир Путін на тлі невдач російської окупаційної армії у війні в Україні проведе оперативну нараду з членами Ради безпеки РФ.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"У середині дня, ближче до другої, у нього запланована оперативна нарада з постійними членами Радбезу", - сказав він.

Також Пєсков додав, що референдум стосовно приєднання Донбасу в склад Росії можливий лише у разі "волевиявлення місцевих мешканців".

Раніше повідомлялося, що Пєсков відмовився коментувати втрату окупантами Балаклії.

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