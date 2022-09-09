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Успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона надихають, - Остін

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Успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона надихають, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п’ятницю, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає", - сказав Остін під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі.

Ці досягнення стануть серйозним ударом для Росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Вони також стануть великим поштовхом для Києва, який прагне показати своїм західним прихильникам, що він може змінити факти на місцях силою і заслуговує на подальшу підтримку.

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Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Отлично. Приятно слышать об успехах ЗСУ от такого мощного и серьезного человека как Ллойд Остин. Он является одним из его творцов и заслуживает огромной благодарности от всех украинцев.
  • Маркиз
    - В Украине поддержка Залужного
    - 102%
    - Откуда взялись 2%
    - Пленные

  • Сергей Поляков 2137b8c2
    Хотели дойти до Киева, но бежали в Москву: ВСУ в боях за Балаклею захватили целую батарею "Мста-С" https://t.me/Ukraine_365News/36021
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