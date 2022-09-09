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МАГАТЕ підготувала резолюцію із закликом до РФ залишити Запорізьку АЕС

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МАГАТЕ підготувала резолюцію із закликом до РФ залишити Запорізьку АЕС
Проєкт резолюції МАГАТЕ, підготовлений за результатами поїздки місії на Запорізьку АЕС, закликає Росію припинити всі дії на ядерних об’єктах України.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Проєкт резолюції готують Польща і Канада. Його представлять наступного тижня на засіданні ради керуючих МАГАТЕ, яка складається з 35 країн.

"Агентство засуджує постійні насильницькі дії Російської Федерації на ядерних об'єктах в Україні, включаючи триваючу присутність російських військ і персоналу "Росатому" на Запорізькій атомній електростанції", - йдеться в повідомленні.

МАГАТЕ хоче закликати Росію негайно вжити заходів і припинити всі бойові дії на ядерних об'єктах України.

За словами дипломатів, проєкт тексту, підготовлений від імені України, яка не є членом Ради керуючих, ще має бути офіційно представлений на щоквартальному засіданні ради наступного тижня. Потім його обговорять та проголосують.

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Декілька дипломатів заявили, що оскільки формулювання схоже на березневу резолюцію, в якій "засуджується" окупація Росією України, вона, швидше за все, буде легко прийнята, і вони очікують незначних змін у її формулюванні.

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Топ коментарі

  • Serg Sergeev
    Лошары инфантильные!!!!!
    Надо не резолюцию не призыв, а ультиматум.... Если не покинете Зап АЭС, то мы не сертифицируем все ваши стройки АЭС и прекращаем работу с Росатомом.....
  • Алекс Скела
    - Ребе, а разве оно поможет?
    - Во всяком случае, не повредит!
    (с)
  • Старый Котяра 91554d72
    Всі ці резолюції і заклики те ж саме, що сварити пальцем на котяру, аби не сцяв в капці.
    Інфантільна контора, як і Червоний Хрест зі всякими Амнесті.
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