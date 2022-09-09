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Російський олігарх Фрідман пропонує Україні $1 млрд, щоб позбутися санкцій, - WSJ

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Російський олігарх Фрідман пропонує Україні $1 млрд, щоб позбутися санкцій, - WSJ
Російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 млрд доларів зі свого особистого статку в український банк "Альфа-банк", співзасновником якого він є. За словами людей, знайомих з цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Великобританію зняти з нього санкції.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Чиновники США заявили газеті, що ініціатива Фрідмана - одна з тих пропозицій, які бізнесмени, банки і компанії, що потрапили під санкції, таємно роблять владі західних країн, що фінансує відновлення України після російського вторгнення.

При цьому сам Фрідман заперечує, що пропонував "послугу за послугу", зазначає The Wall Street Journal. У МЗС Великої Британії повідомили, що "не потурають ухиленню від санкцій".

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Український "Альфа-банк" запропонував київським чиновникам дозволити Фрідману перевести на банку 1 млрд доларів зі свого особистого статку, повідомив голова наглядової ради банку Роман Шпек. Він заявив, ці гроші підуть на фінансування проєктів в Україні, пов'язаних з інфраструктурою, охороною здоров'я продовольчою та енергетичною безпекою.

Шпек повідомив, що український "Альфа-банк" направив свою пропозицію в Національний банк України в червні. При цьому він також заперечує, що метою пропозиції було послаблення санкцій.

"Для нас це дійсно важливий економічний проєкт, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман і його партнери хотіли б інвестувати мільярд доларів в Україну, щоб отримати щось в іншій країні. Я не вважаю це (ініціативу Фрідмана) якоюсь спекуляцією або грою, яка в майбутньому може допомогти уникнути або зняти санкції", - сказав Шпек.

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Як зазначає The Wall Street Journal, для доступу до рахунків і переказу грошей Фрідману знадобиться дозвіл ЄС, а також Мінфіну США. Хоча він не перебуває під американськими санкціями, обмеження були введені стосовно "Альфа-Банку".

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Топ коментарі

  • Uzer Uzer
  • Julia legolas1
    Грошi на кровi. Скiльки ще бiди зроблять олiгархи.. . Не треба
  • Власов Сергей b3083465
    Kavkaz Center

    @newkc14

    ·

    2 ч

    Лиз Трасс анонсировала рассекречивание документов MI6 по кремлевской агентуре, в т.ч. в Украине. Ждем...
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