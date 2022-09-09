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Інвестори закликали ЄС допомогти Україні добудувати "зелені" електростанції

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Інвестори закликали ЄС допомогти Україні добудувати "зелені" електростанції
Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) просить Комісара Європейської комісії Кадрі Сімсон, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковського та депутатку Європейського парламенту Віолу фон Крамон-Таубадель переконати Україну на законодавчому рівні добудувати проєкти електростанцій ВДЕ, які були заморожені через вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму листі УВЕА порушила питання необхідності зміни українського законодавства стосовно продовження строків дії технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, адже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України будівництво ВЕС було зупинне.

"Враховуючи той факт, що будівництво ВЕС може бути відновлене дуже швидко, вже за 6-12 місяців (залежно від проєкту), вони можуть почати постачання "зеленої" електроенергії до енергосистеми України, таким чином частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, який виник в країні в результаті війни, нав’язаної російською федерацією", - підкреслюють інвестори.

Як зазначається, саме тому УВЕА розпочала процес широкого обговорення та ініціювання внесення змін до законодавства щодо надання можливості добудови тих вітроенергетичних проєктів, введення в експлуатацію яких очікувалось у 2022 році. Для відновлення будівництва цих проєктів, інвестори просять у держави продовжити строк дії відповідних технічних умов та Рre-PPA на будівництво цих проектів до 31 грудня 2024 року.

Таким чином, УВЕА звернулась до посадовців ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства щодо продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    На моє глибоке переконання, після того, що зробив Зеленський і його інвестбабуля Беня з інвесторами «зеленої енергетики» їхньої ноги більше тут не буде, хіба що при зміні влади і коли Беня знову піде в біга.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Давайте любітєлі Бені і російського вугілля прокричіть, що "зелена енергетика" це дуже дорого для України, а російське вугілля і газ для ТЕЦ і ТЕС дуже дешево.
  • Yevhen Yasiura 0a71fcfe
    Ти подивись, ніяк не уймуться... вони втрачають прибутки, бо недобудували і не отримують надприбутків від держави за зеленими тарифами. А те, що Україна втратила біля половини промислових об"єктів, ВВП скоротилось майже на 40% , все йде (мало б йти) на оборону, соціальна сфера фактично заморожена, в т.ч. мінімальна зарплата на 2023 рік. В держави Україна форс-мажорні обставини, вітряки після війни, а бабки по зеленому тарифу - в черзі після пенсійних виплат, заборгованостей від держави по соціальних виплатах і судових рішеннях. А вони пишуть .... спонукати державу Україну...
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