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Війна в Україні входить у критичну фазу, - Столтенберг

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Війна в Україні входить у критичну фазу, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.

Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів ми бачили значний прогрес в Херсонській та Харківській областях", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде піддаватися тиску через енергетичні поставки та зростання вартості життя, спричинені війною Росії.

"Але ціну, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями", - додав генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг

Столтенберг знову наголосив на готовності НАТО захищати свою територію від агресії Москви.

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Топ коментарі

  • Светлана Науменко
    Помните, перед наступлением Ермак собирал Ставки ВГК каждый день - хотел получить секретную информацию.

    Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе. США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ.
    Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої.
    Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ.
    Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала.
    Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто.
  • Яр Холодний
    Тут ти "трохи неправий" Я сам "казився" від злості, коли чув, як на всіх перехрестях кричали про "наступ під Херсоном" І тільки тепер зрозумів - кацапів "годували лайном", яке вони старанно жерли і плямкали Зіграли на їх психології ! Вони ж звикли, що "хахол - глуповатый и недалёкий" А тут ще й агентура їх у нас працює в ОПУ Тому постягували купу найбільш боєздатних військ для оборони Херсону А потім наші те угрупування "заперли" на західному березі Дніпра, розбивши мости і переправи І лише потім ударили по Балаклеї та Ізюму Цим відрізали кацапів на північному сході від поставок пального та *********** з Росії і затисли в оточенні (у стику двох річок) Ізюмське угрупування противника Назріває "Ізюмський Сталінград"
  • Светлана Науменко
    Зеленский в 2019 уволил офицеров разведки, которые ему дали информацию про работу на РФ Ермака и его связи с российскими спецслужбами и про его папашу-ГРУшника
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