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У Запорізькій міськраді не буде фракції ОПЗЖ

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У Запорізькій міськраді не буде фракції ОПЗЖ
У Запорізькій міській раді припинила існування фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Як інфоормує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Це відбулося відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", "Регламенту Запорізької міської ради" та на підставі поданих депутатами заяв про вихід з фракції", – зазначив Куртєв.

Він додав, що про припинення існування фракції оголосять на найближчій сесії ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови

Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    но будет другая переобутая ******
  • дмитрий a4f273bf
    Верно, местная мафия в кого только не переобувалась. Сейчас патриотами побудут, главное на финпотоках
  • Підлога Маккартні
    Герой - Гемморой. 95й ******** переулок, не благодарите, это круче сеньйора-голодомора, тут айс и тема и движ и чотка!!!
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