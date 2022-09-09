Окупанти оголосили евакуацію із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука
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Окупаційна "влада" евакуює населення із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука на Харківщині.
Про це представники окупаційної "адміністрації" повідомили російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Передусім (евакуація ведеться. - Ред) із міста Куп'янськ, міста Ізюму. Наразі прийшли повідомлення, що у нас і Великий Бурлук... людям, запропоновано виїжджати у безпечніші населені пункти", - повідомив так званий "голова" "адміністрації" Харківської області Віталій Ганчев.
Нагадаємо, напередодні ЗСУ звільнили Балаклію. За даними Генштабу, за 3 дні ЗСУ просунулися на Харківщині майже на 50 км.