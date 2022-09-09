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Окупанти оголосили евакуацію із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука

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Окупанти оголосили евакуацію із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука
Окупаційна "влада" евакуює населення із Ізюму, Куп’янська та Великого Бурлука на Харківщині.

Про це представники окупаційної "адміністрації" повідомили російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Передусім (евакуація ведеться. - Ред) із міста Куп'янськ, міста Ізюму. Наразі прийшли повідомлення, що у нас і Великий Бурлук...  людям, запропоновано виїжджати у безпечніші населені пункти", - повідомив так званий "голова" "адміністрації" Харківської області Віталій Ганчев.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ звільнили Балаклію. За даними Генштабу, за 3 дні ЗСУ просунулися на Харківщині майже на 50 км.

Також читайте: ЗСУ можуть звільнити Куп’янськ протягом наступних 72 годин, - ISW

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Igor Shevtsov
    це не евакуація населення, а прикриття воєнних колон що будуть тікати місцевим населенням.
  • Яр Холодний
    - Вы к нам надолго?

    - Навсегда!

    - А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

    - А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
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