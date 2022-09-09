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НАТО підвищує присутність у Європі як сигнал для Росії щодо готовності захищатися, - Столтенберг

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НАТО підвищує присутність у Європі як сигнал для Росії щодо готовності захищатися, - Столтенберг
НАТО розміщує в європейських країнах нові сили. Це повинно стати для Росії сигналом, що альянс готовий захищати свої території.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує із посиланням Цензор.НЕТ на РБК-Україна.

Він заявив, що НАТО перекидає до східних кордонів нові сили, щоб зміцнити цей фланг.

"Це однозначний сигнал, що організація буде захищати кожен дюйм своєї території", - підкреслив Столтенберг.

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При цьому він прокоментував війну в Україні, заявивши, що українські військові повинні продовжувати бій. Генсек зазначив, що альянс допомагатиме Україні переходити на зброю "натовського" зразка.

Нагадаємо, 8 вересня на авіабазі Рамштайн відбулося  чергове засідання Контактної групи з оборони України.

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Топ коментарі

  • stavr
    як тільки Україна стане членом альянсу то і НАТО і Європа на 100% будуть захищені від диких смердючих кацапів
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Навіщо цей пар в гудок ? НАТО , просто дайте нам скільки зброї скільки нам потрібно , бо поки ви стурбовані діями рашистів ми їх просто мочим.
  • mrSmith
    Готовність є в Литві, Латвії, Естонії, Польщі.
    В решті країн НАТО, є лише «сигнали».
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