НАТО підвищує присутність у Європі як сигнал для Росії щодо готовності захищатися, - Столтенберг
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НАТО розміщує в європейських країнах нові сили. Це повинно стати для Росії сигналом, що альянс готовий захищати свої території.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує із посиланням Цензор.НЕТ на РБК-Україна.
Він заявив, що НАТО перекидає до східних кордонів нові сили, щоб зміцнити цей фланг.
"Це однозначний сигнал, що організація буде захищати кожен дюйм своєї території", - підкреслив Столтенберг.
При цьому він прокоментував війну в Україні, заявивши, що українські військові повинні продовжувати бій. Генсек зазначив, що альянс допомагатиме Україні переходити на зброю "натовського" зразка.
Нагадаємо, 8 вересня на авіабазі Рамштайн відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України.