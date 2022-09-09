У Дніпрі з’явиться вулиця Бандери, - Філатов
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Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що одна з центральних вулиць міста носитиме ім’я Степана Бандери.
Про це Філатов написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"В рамках декомунізації / деколонізації / дерусифікації Дніпрорада вирішила перейменувати ще 45 топонімів. Сюди ж входить присвоєння одній з центральних вулиць Дніпра імені Степана Бандери. ... Вулиця Степана Бандери у Дніпрі буде. Тож чекаємо рішення сесії міськради 21 вересня", - заявив Філатов.