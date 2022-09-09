Необхідно негайно створити безпечну зону на ЗАЕС через нові ризики надзвичайної ситуації, - Гроссі
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Обстріл призвів до повного знеструмлення Енергодара і поставив під загрозу безпечну роботу розташованої поблизу Запорізької атомної станції. Це має бути припинено й терміново має бути узгоджено створення зони ядерної безпеки та захисту", – сказав Гроссі
"Атомна електростанція ніколи не може бути пішаком у війні. Її доля не повинна вирішуватися військовими засобами. Наслідки таких дій надто серйозні", – наголосив диретор МАГАТЕ.
При цьому він зазначив, що наразі малоймовірно, що надійне електропостачання за межами майданчика ЗАЕС може бути відновлене.Водночас Гроссі звернув увагу, що обстріли наражають на небезпеку операторів і їхні сім'ї, а це ускладнює адекватне укомплектування станції.
"Усе разом це значно збільшує ризик ядерної аварії", - наголосив глава МАГАТЕ.
Як повідомлялося, 8 вересня увечері жителі Мелітополя та Енергодара (Запорізька обл.), а також деяких інших населених пунктів укотре залишилися без електрики внаслідок обстрілів. Мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграм-каналі зазначив, що свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують з обстрілами протилежного берега.
На ЗАЕС працює один блок №6 для забезпечення власних потреб станції, всі зовнішні лінії електропередачі - і основні, і резервні - пошкоджені.