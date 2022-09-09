Російський 237-й полк "припинив існування", - розвідка

237-й гвардійський десантно-штурмовий полк армії Росії припинив своє існування.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією української розвідки, усі військовослужбовці загинули або отримали поранення, значна частина з тих, хто вижив, у вкрай важкому стані.

Розвідка також повідомила, що російські військові 202 окремого мотострілецького полку, які перебувають у Харківській області, відійшли з позицій у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів і звʼязку.

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