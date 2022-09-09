Польща відкриє додаткові пункти перетину кордону для тих, хто перевозить гуманітарну допомогу, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту у Київ розповів про плани відкриття на польсько-українському кордоні додаткових пунктів перетину для порожніх вантажівок.

Про це він сказав під час візиту в Київ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Моравецький розповів, що вже незабаром Польща відкриє додаткові пункти перетину кордону для порожніх вантажівок.

"Зокрема для тих, хто перевозить гуманітарну допомогу", - уточнив польський прем'єр.

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Зараз на кордоні з Польщею функціонує 8 пунктів пропуску. За повідомленням Державної прикордонної служби від 9 вересня, на пункті "Ягодин" не здійснюється пропуск пішоходів та легкових авто, ще на двох пунктах не здійснюється пропуск пішоходів.