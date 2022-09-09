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Росіяни визнають прорив ЗСУ на Харківщині. КАРТИ

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На основі повідомлень в соцмережах, в тому числі російських, щодо дій ЗСУ на Харківщині створили актуальну карту бойових дій. Росіяни у своїх повідомленнях визнають прорив ЗСУ на Харківщині.

"Кажуть, що цей неймовірний бліцкриг розробив генерал-полковник Олександр Сирський. Скріни - це Дії ЗСУ на основі меседжів у тг-каналах в т.ч. рашистських", - розповів Станіслав Гайдер, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни визнають прорив ЗСУ на Харківщині 01

"Поза кадром залишаються автори цих, без перебільшення унікальних військових операцій. Вони неохоче спілкуються з пресою, тому зазвичай залишаються в тіні своїх успіхів. Чи не головним непублічним архітектором останніх перемог українського війська є командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Для початку Сирському вдалося зупинити ворожий наступ на харківському, ізюмському, бахмутському, авдіївському та інших оперативних напрямках. А потім - успішно потіснити ворога. Саме Сирський розробляв несподіваний удар по Балаклії, до необхідності якого спочатку критично поставилися у Генштабі. Однак, йому вдалося переконати військове керівництво країни в необхідності такого плану. ... Сьогоднішні успіхи у контрнаступі за планом Сирського відкривають нові можливості в частині подальшого зміщення позицій ворога. Маю надію на те що дуже скоро побачимо ще більше українських прапорів над звільненими містами України", - зазначив політтехнолог Олексій Голобуцький.

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"Успішних воєначальників варто знати. Наше угруповання на півдні, яке займається Херсоном, очолює генерал Андрій Ковальчук. А угруповання на сході, яке зараз наводить лад у Харківській області, генерал Олександр Сирський. Раніше Сирський успішно організував оборону Києва. У Європі військових із таким досвідом просто немає", - розповів політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    А я гадав що план розробляв цей хлопець ..
    . .
  • Алекс Мышкевич
    "Успішних воєначальників варто знати....."

    і це правільно !!!

    українці мають знати, що Герої, завдяки яким ще існує Україна і українці це НЕ ЗЄ-лєчка, Люська-полковник та інші уроди з 95-го кварталу, які одержують ордени "За заслуги"
    Правдиві Герої України це наші військові - Генерали Залужний, Сирський, Ковальчук, Марченко, Павловський, Забродський, Кривонос...
    будь яка армія світу мала б за честь мати таких Гегнералів як наші!
    Правдиві Герої України це і офіцери, і сержанти, і рядові вояки.
    що ми знаємо про них?
    про їх подвиги?
    на ЗЄ-рафоні тільки пики ЗЄ-льоних!!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
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