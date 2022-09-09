Українці обурилися планами артистів "Дизель Шоу" виступити на лайнері перед росіянами
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.
Сергій Писаренко та Євген Нікишин, відомі українському глядачеві артисти, розважатимуть громадян РФ на круїзному лайнері люкс-класу Astoria Grande, який виходить із Сочі щосуботи і відвідує найкращі порти турецького узбережжя: Стамбул, Чешме, Амасру, Сіноп.
"Ура! З 24 вересня знову Туреччина! Ідемо в гастрольний круїз Туреччиною на 8 днів на кораблі Асторія Гранде! Оксамитовий сезон! Пляжі! 5 міст Туреччини! Гумор, музика і... все, що захочете! Путівки купуйте за посиланням", – написав у Facebook артист Дизель Шоу Сергій Писаренко.
Як повідомляється на сайті круїзного лайнера, на борту є басейн, джакузі, волейбольний та баскетбольний майданчики на "сонячній" палубі. Також для пасажирів-багатих росіян доступні послуги Body&Soul Spa з фінською парною та велнес процедурами, дискотеки та театр на 700 місць, де, зважаючи на все, і виступатимуть артисти. Вартість круїзу в залежності від умов – від 80 тисяч рублів до 250 тисяч.
Під постом Писаренка з афішею розгнівані українці обурилися продажності артистів.
"Ось це ви мразі, просто дивовижні мразі", - коментує Христина Морозова.
"Та вже... Ось і виявилася ваша узька сутність під час війни... Вони вас бомбили, а ви їм концерти...", - обурюється користувач Ірина Прекраснікова.