Поліція перевірила на деокупованих територіях 123 тис. осіб, 8400 з них було передано до СБУ для подальших заходів

На деокупованих територіях загалом поліція перевірила на співпрацю з окупантами 123 тисячі осіб, з них майже 8,5 тисяч були передані органам СБУ для подальшої перевірки.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми активно приймаємо усі заяви про злочини, і згодом можна буде говорити про більш чітку картину і масштаби злочинної діяльності окупаційної влади. Якщо ж цікавить статистика по Україні, то у ході відпрацювання поліцейськими уже перевірено 123 тисячі осіб, це як перевірити всіх жителів невеличкого обласного центру. З цього числа понад 20 тисяч – це ті особи, які покидали деокуповану територію і пройшли заходи з фільтрації, а також перевірені під час фільтраційних заходів у деокупованих населених пунктах", - розповів він.

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Єнін наголосив, що такі перевірки проводяться "не заради статистики".

"Наприклад, 8400 з цих людей було передано до органів СБУ для проведення з ними подальших перевірочних заходів. Чимала частина з них отримують підозри чи одразу ж затримуються правоохоронцями. І під час таких заходів вилучаємо і зброю, і гранати, набої і вибухові речовини", - сказав він.