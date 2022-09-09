Окупант про ситуацію на фронті: "Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Військовий РФ, що воює в Україні, жаліється дружині на складну ситуацію на фронті.
Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорят в бригадах пачками увольняются. Пачками! Пачками ходят по госпиталям, всякую х#йню находят себе.
Эти п#дарасы говорят все мосты вь#бали какие можно. Есть переправа и когда переправляются на тот берег ждут когда химарс прилетит нах#й", - розповідає рашист.
Його дружина дивується: "У нас же тоже есть хорошее оружие, всегда же по телевизору показывают. И "Солнцепек", и вот этот вот".
"Есть, но не дают", - жаліється окупант. "Малыми гупами гибнуть вот и все. Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - резюмує він.