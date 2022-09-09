ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша армія, розвідка та СБУ продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей…

Не забуваємо й про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі", - сказав Зеленський.

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