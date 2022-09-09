Європа не має дати Путіну себе залякати, - Мішель

Європа наполегливо працює над тим, щоби підготуватися до зими без російського газу та зберегти єдність.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на спільній з канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Від початку війни Росії проти України ЄС постійно намагається… системно, згуртовано та солідарно реагувати, щоби впоратися з наслідками… Ми бачимо, що Росія не є надійним партнером. Ми маємо залишатися спокійними та не дати Путіну залякати себе погрозами, які постійно надходять з кремля", - заявив Мішель.

Він зауважив, що санкції мають вплив не лише на країну-агресора, а й на європейські держави, зокрема в галузі енергетики, та настрої в суспільстві. Глава Євроради обговорив з німецьким канцлером важелі, які можуть бути застосовані на європейському рівні, аби протистояти цим викликам і пом’якшити тиск на економіку.

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За словами Мішеля, серед заходів, які обговорюються, - зменшення споживання енергії; гарантоване забезпечення усіх країн-членів, промисловості та громадян за допомогою наявних ресурсів; зниження, наскільки це можливо, цін на енергоносії.

У цьому зв'язку президент Євроради зауважив, що зараз у Брюсселі проходить зустріч міністрів енергетики, які обговорюють пропозиції Європейської комісії та окремих країн-членів. Проте робота на цьому не закінчиться, тісні консультації щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв і диверсифікації джерел постачання триватимуть у наступні місяці.

Своєю чергою канцлер ФРН зауважив, що до ухвалення рішень ще далеко, пропозицій багато, але не всі вони є прийнятними. Водночас він запевнив, що країни-члени роблять усе заради зниження цін. За словами Шольца, такі можливості є.

Він також зауважив: "Немає газових санкцій з боку країн ЄС чи G7, є лише ситуація, коли Росія більше не виконує своїх зобов’язань щодо поставок і різко скоротила прокачування різними трубопроводами".