Український контрнаступ на Херсонщину дає обнадійливі сигнали, - Пентагон

Заступниця міністра оборони США з питань політики Саша Бейкер заявила, що український контрнаступ, який розпочався 1 вересня на Херсонщині, показав, що українці "творчо" інтегрують військовий потенціал, наданий США та іншими країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми дуже уважно стежимо за ходом контрнаступу, як ви можете собі уявити. ... Я думаю, що ми бачили деякі обнадійливі ознаки, особливо в останні день чи два. Але знову ж таки, росіяни – це грізний противник, і попереду, я думаю, довга битва", – сказала Бейкер на брифінгу.

У CNN зазначають, що це вперше, коли міністерство оборони США назвало українську операцію контрнаступом, чого раніше уникали представники міністерства, включно з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

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