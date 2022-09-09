Україна допоможе польським братам експортом електроенергії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії, і це буде забезпечено.

Про це заявив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Києві обговорював цю тему з нашими друзями – Президентом Латвії та Прем’єр-міністром Польщі, які прибули з візитом.

Звичайно, рекомендації на загальноєвропейському рівні дуже вагомі. Проте є юридичний простір, щоб піти далі, щоб зробити більше. Як це зробили держави Балтії та Польща. Навряд чи державу-терориста можна сприймати як джерело туризму чи якихось бізнес-візитів.

Говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами ЄС. Зокрема це стосується спрощення процедур на нашому кордоні. Маємо обов’язково прибрати бар’єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими.

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Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорив сьогодні це з польським Прем’єр-міністром – маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику.

Голова Уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі. Тож сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу – я звернувся до пана Прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для всіх, хто зараз потребує особливої підтримки.

І ще один важливий аспект: Польща звернулася до нас із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики. Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам із першого дня, ми завжди допоможемо.

На нашій Алеї сміливості в Києві з’явилися сьогодні ще дві таблички – з іменами пана Президента Латвійської Республіки Левітса і голови польського уряду Матеуша Моравецького.

Поступово відзначимо всіх лідерів політики, культури, спорту та бізнесу, які в найважчі півроку з 24 лютого до 24 серпня особисто були в Києві, особисто долучилися до захисту нашої держави", - розповів Зеленський.