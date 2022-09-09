Латвія і Польща проти зняття санкцій Євросоюзу з окремих російських олігархів, як цього хоче Угорщина
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми не бачимо жодного аргументу на користь зняття цих санкцій. Натомість ми вважаємо, що більшість осіб, які впливають на російське керівництво, мають бути включені до переліку підсанкційних. Це наша позиція", – заявив Левітс на спільній пресконференції у п’ятницю.
Латвійський президент нагадав, що Угорщина раніше підтримувала всі санкції ЄС проти фізичних та юридичних осіб.
Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав держави ЄС бути якомога рішучішими в процесі введення санкцій проти олігархів Росії.
"Немає перешкод, щоб продовжити санкції проти російських олігархів, що б свідчило, що вони були узгоджені всупереч якимось сумнівам, які були з боку Угорщини. Наша позиція тут однозначна: ми маємо бути якомога рішучішими у процесі санкцій. Але щоб вони працювали, вони повинні мати підтримку 27 держав ЄС. І ця підтримка у нас весь час є, і ми весь час її отримуємо", – зазначив він.