"Мета Путіна - знищити ЄС": Єврокомісія закликала переглянути візи, видані росіянам

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон у п’ятницю закликала держави-члени Європейського Союзу "ретельно переглянути" візи, які вони видавали громадянам Росії, оскільки вони можуть загрожувати їхній національній безпеці.

Про це Йоганссон заявила під час візиту до Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Європейська правда".

За словами єврокомісарки, війна проти України "є також загрозою нашій безпеці, й нам не треба бути наївними: мета Путіна – знищити Європейський Союз".

"Ми не можемо виключити, що люди приїжджають із метою викликати соціальний бунт, насилля, подібні речі, або намагаються займатися пропагандою. Це нам потрібно досліджувати більш детально", – вважає вона.

Йоганссон зазначила, що підтримує надання віз громадянам Росії, які є дисидентами, журналістами чи подаються з гуманітарних або сімейних міркувань, "але для тих, хто приїжджають без істотної причини, потрібна дуже ретельна перевірка… і ми маємо діяти більш суворо".

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"Нещодавно російські громадяни приїхали в державу-члена ЄС із єдиною метою спровокувати українських біженців", – навела приклад представниця Єврокомісії, не уточнивши, що має на увазі.

Також вона додала, що вважає в деяких випадках корисним зведення паркану чи іншого фізичного бар’єру на кордоні з Росією – про це зокрема заявляла і Фінляндія: "Держави-члени повинні обирати найкращий спосіб захищати зовнішні кордони у відповідності до законодавства".