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70% німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв, – опитування

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70% німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв, – опитування
Майже 70% німців проти ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

Про це свідчать результати національного опитування телекомпанії ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

70% німців й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії навіть за умови підвищення цін на енергоносії.

Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

40% німців закликають до посилення військової підтримки України із боку Заходу. 30% підтримують надання Україні більшої кількості озброєння.

Скорочення військової допомоги Україні підтримують 24% німців.

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Топ коментарі

  • Stefan Wegner
    Я німець. Багато моїх друзів жертвують гроші на українські організації, такі як Армія SOS, або допомагають українцям у Німеччині.
  • Радость
    Велика вам подяка
  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно выявлять всех агентов Путина, которые занимаются подрывной деятельностью, митинги организовывают и на тв выступают с русскими нарративами и кидать их за решетку!!!
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