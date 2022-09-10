70% німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв, – опитування
1 99810
Майже 70% німців проти ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.
Про це свідчать результати національного опитування телекомпанії ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
70% німців й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії навіть за умови підвищення цін на енергоносії.
Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.
40% німців закликають до посилення військової підтримки України із боку Заходу. 30% підтримують надання Україні більшої кількості озброєння.
Скорочення військової допомоги Україні підтримують 24% німців.