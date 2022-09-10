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Міноборони РФ закрило коментарі у соцмережах після успіхів ЗСУ на Харківщині

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Міноборони РФ закрило коментарі у соцмережах після успіхів ЗСУ на Харківщині
Після військових успіхів ЗСУ на Харківщині міністерство оборони Росії закрило коментарі на своїх офіційних сторінках у "ВКонтакте" та "Однокласниках".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У ранковому п'ятничному повідомленні Міноборони РФ у "ВКонтакте" одна з користувачів зауважила, що "адмін чудово підчищає коментарі". У наступних публікаціях коментарі вже було відключено.

Аналогічно вчинили у  соцмережі "Однокласники", проте користувачі продовжують ставити незручні питання міністерству оборони на офіційній сторінці в Rutube.

Зазначається, що коментарі були закриті після масового невдоволення користувачів у зв'язку з контрнаступом ЗСУ під Харковом та взяттям Балаклії.

Також читайте: Міноборони РФ у щоденному зведенні не згадало втрату Балаклії на Харківщині

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Топ коментарі

  • olele
    У «слуг» руки нарешті дійшли до Московського патріархату.
    Богданець зареєстрував проєкт постанови про передачу Почаївської та Києво-Печерської лавр ПЦУ.
    Наразі УПЦ МП володіє лаврами на умові договору. Розірвати його реально. Питання, як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами, які дуже захочуть виглядати мучениками. Хочеться тупо гнати їх підсрачниками до російського кордону, але ж маємо вчиняти як європейська держава.
    Тому зараз дуже цікаво спостерігати, що робитиме Литва, де президент ініціював надання автокефалії Латвійській православній церкві, і відповідно, виходу з-під влади Московського патріархату. ЛПЦ зобов'язали змінити статут до Хеловіна 🤣
    https://t.me/Sharpreview/16849
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    бажаю московитам програти війну. каятися вмиваючись сльозами-соплями. пухнути з голодухи і вимолювати в прізрєнних піндосаф лапки буша. продавати нафту-газ за ламаний рупль який до вечора буде дешевшим ніж зранку. і так поки не протверезіють. СКОТИ
  • Uzer Uzer
    "як потім вигнати з храмів московських попів з їхніми прихожанами" - ночью, благословенными *********. Могу помочь.
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