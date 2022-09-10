Міноборони РФ закрило коментарі у соцмережах після успіхів ЗСУ на Харківщині

Після військових успіхів ЗСУ на Харківщині міністерство оборони Росії закрило коментарі на своїх офіційних сторінках у "ВКонтакте" та "Однокласниках".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У ранковому п'ятничному повідомленні Міноборони РФ у "ВКонтакте" одна з користувачів зауважила, що "адмін чудово підчищає коментарі". У наступних публікаціях коментарі вже було відключено.

Аналогічно вчинили у соцмережі "Однокласники", проте користувачі продовжують ставити незручні питання міністерству оборони на офіційній сторінці в Rutube.

Зазначається, що коментарі були закриті після масового невдоволення користувачів у зв'язку з контрнаступом ЗСУ під Харковом та взяттям Балаклії.

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