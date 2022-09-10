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Російська пропаганда створює "картинку" перекидання підкріплення на Харківщину, - ГУР

17 13013
Російська пропаганда створює "картинку" перекидання підкріплення на Харківщину, - ГУР
Відео із так званим підкріплення для російського угруповання на Харківщині - це картинка пропагандистів для громадян РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам супротивника на Харківщині. Але це швидше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє. Ці колони, це, насамперед, те, що ми їх бачимо медійно. Це ж не таємне пересування, це, як на параді, нам показують, що рухається російська техніка", - зазначив представник розвідки.

Юсов зауважив, що у такій спосіб Путін намагається показати своїм громадянам, що "спецоперація" йде за планом.

"Путін намагається врятувати реноме і показати, що він контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні – росіяни не контролюють ситуацію. Ми не будемо анонсувати населені пункти, але точно Україна на цьому не зупинятиметься", - пояснив Юсов.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    ОК, оперативных резервов у русни не то шо геть нема, але ж они жестко ограничены. Иx просто не хватает на затыкание дырок по всему фронту. И тут - снимаю капелюха и преклоняю колено перед теми, кто изначально создавал эту ...ну, тактической это уже не назовешь...стратегическую картинку - создавать угрозы на сразу нескольких участках фронта и атаковать на том, который на момент слабее. И быстро перенаправлять нанесение ударов по ситуации. Браво! Брависсимо!
  • Харьков Сумской
    Хай вони всi поздихають на чолi з пуйлом.
  • Alfa Alpha
    Подкрепление? Ну-ну. Одновременно появилась информация, что Кобздону для выступлений строят новый стадион, как всегда, не имеющий аналогов в мире по вместимости.
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