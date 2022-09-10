У Чехії натякають на можливість виходу Угорщини з ЄС

Підтримка путінської Росії та постійна критика Євросоюзу посіяли серед країн-партнерів сумніви у доцільності перебування Угорщини у блоці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зокрема, міністр уряду Чехії з європейських питань Мікулаш Бек заявив, що Будапешт ризикує втратити місце в Євросоюзі, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку.

Чеський політик наголосив, що рішення всередині ЄС часто приймаються після довгих дискусій та закулісних суперечок, але за останні півроку Угорщина наблизилась до "прірви", яка, в теорії, може спричинити її вихід із союзу.

"Єдність у ЄС ніколи не була і не буде єдністю одного голосу — це завжди буде єдність багатьох. Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог, інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань. У ЄС переговори часто важкі і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", — сказав Бек.

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Він також уточнив, що йдеться саме про вихід країни з ЄС. До цього може призвести не лише підтримка Будапештом дружніх відносин з Кремлем, а й постійна критика Євросоюзу з боку угорського уряду в останні роки.