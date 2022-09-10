На південному напрямку ЗСУ знищили 75 окупантів, склад боєприпасів, поромну переправу та 9 танків ворога, - ОК "Південь"

Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по ворогу на півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано 7 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 330 вогневих завдань, зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах", - вказують військові.

В ОК "Південь" зазначають, що, за підтвердженими результатами армія РФ скоротилася на:

75 солдатів;

9 танків Т-72;

2 гаубиці "Мста-Б";

8 одиниць авто-бронетехніки.

"У Бериславському районі Херсонської області знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львового", - додали наші воїни.

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