Вночі росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджено об’єкти промислової інфраструктури та фермерське господарство

Росіяни атакували одразу три райони області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч нескінченний тривог… Росіяни атакували одразу три райони області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.



На Дніпровський скерували дві крилаті ракети. Одну наша ППО збила. Інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Люди не постраждали.



Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило.



По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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